Mersin'de öğrencilerin çağrısıyla anne babalar kan bağışladı
Mersin'in Silifke ilçesinde öğrencilerin çağrısıyla veliler kan bağışında bulundu.
Mersin'in Silifke ilçesinde öğrencilerin çağrısıyla veliler kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay Mersin Kan Bağışı Merkezi ile Atayurt İlkokulu işbirliğinde kan bağış kampanyası başlatıldı.
Kampanya kapsamında öğrenciler anne ve babalarından kan bağışı yapmalarını istedi.
Bunun üzerine okul bahçesine kurulan çadıra giden veliler, kan bağışında bulundu.
Etkinlikte, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve Atayurt Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı İbrahim Kaynar ile öğretmenlerde kan bağışı yaptı.
Programda öğrencilere aşure dağıtıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.