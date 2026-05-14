Mersin'de öğrencilerin çağrısıyla anne babalar kan bağışladı

Mersin'in Silifke ilçesinde öğrencilerin çağrısıyla veliler kan bağışında bulundu.



Türk Kızılay Mersin Kan Bağışı Merkezi ile Atayurt İlkokulu işbirliğinde kan bağış kampanyası başlatıldı.



Kampanya kapsamında öğrenciler anne ve babalarından kan bağışı yapmalarını istedi.



Bunun üzerine okul bahçesine kurulan çadıra giden veliler, kan bağışında bulundu.



Etkinlikte, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve Atayurt Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı İbrahim Kaynar ile öğretmenlerde kan bağışı yaptı.



Programda öğrencilere aşure dağıtıldı.



