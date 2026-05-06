        Mersin'de ölen 2 kardeşin kaldığı odada "insan sağlığını etkileyebilecek gaz" tespiti

        Mersin'de ölen 2 kardeşin kaldığı odada "insan sağlığını etkileyebilecek gaz" tespiti

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle götürüldükleri hastanede yaşamını yiten 2 kardeşin, olaydan önce kaldıkları yakınlarının evinin odasında "insan sağlığını etkileyebilecek gaz" tespit edildiği belirtildi.

        Giriş: 06.05.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarına ait ikamette 4 Mayıs'ta fenalaşan Azra (8) ve kardeşi Ömer Selim Tülü'nün (5) kaldırıldıkları Bozyazı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği, anne Ebru (33) ve baba Musa Tülü'nün (38) tedaviye alındığı olaya ilişkin Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        Başsavcılığın talimatıyla dün ilçeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, ailenin konakladığı 2 katlı binadaki incelemeyi tamamladı.

        Ekipler, ailenin kaldığı ikinci kattaki evin odasında buğday deposu olarak kullanılan bölümde, "insan sağlığını etkileyebilecek düzeyde fosfor sinir gazı" olduğunu belirledi. Ailenin aracında ise olumsuz bir bulguya rastlanmadı.

        Olay sonrası tahliye edilen 2 katlı ev, AFAD'ın incelemesinin ardından girişe kapatıldı.

        - Çocuklarının mezarına ziyaret

        Çocukları gibi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 6,5 aylık hamile anne Ebru ve Karaman İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru baba Musa Tülü, taburcu edildi.

        Acılı aile, dün son yolculuklarına uğurlanan çocuklarının Paşakonağı Mezarlığı'ndaki kabirlerine ziyarette bulundu.

        Yıllık izinlerini geçirmek için Karaman'dan Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarının evine giden Tülü ailesi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülmüştü. Tedaviye alınan aileden Azra ve kardeşi Ömer Selim Tülü kurtarılamamıştı. Çocukların kesin ölüm nedeninin tespiti için Mersin Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Adana Adli Tıp Kurumundan rapor istenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

