Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Mersin'de örtü altında üzüm hasadı başladı

        Mersin'de örtü altında üzüm hasadı başladı

        Mersin'in Silifke ilçesinde seralarda üretilen üzümlerin hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 11:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, örtü altında yetiştirilen üzümler olgunlaştı.

        Sezonun ilk hasadı, üretici Mustafa Sak'ın Atakent Mahallesi'ndeki 6 dönümlük serasında yapıldı.

        Tarım işçilerince toplanan ürünler, kasalara yerleştirildikten sonra hale gidecek araçlara taşındı.

        Üretici Mustafa Sak, gazetecilere, serasından 17 ton rekolte beklediğini söyledi.

        Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz de üzümün kilogramının 300-350 liradan satıldığını belirterek, "Ürünleri iç piyasanın yanı sıra Rusya, Arap ülkeleri ve kısmi olarak da Avrupa ülkelerine pazarlıyoruz." dedi.

        Gürbüz, hasadın ekime kadar süreceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

