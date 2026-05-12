        Mersin Haberleri Mersin'de "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Mersin Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu'nda açılan sergide, Osmanlı'nın İslam dünyasındaki liderliğini ve dini hassasiyetlerini temsil eden 40 eser yer alıyor.

        Sakal-ı Şerif mahfazaları, Kabe iç örtüsü, Kabe örtüsü parçaları, Kur'an-ı Kerim, Hac vekaletnamesi ve zemzem şişesi gibi eserlerin yer aldığı sergi 29 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

        Ziyaretçilerden Metin Gürel, AA muhabirine, serginin tarihi ve kültürel bakımdan büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

        Oğlunun tarih bilincini küçük yaşlarda pekiştirmesi için sergiye geldiklerini dile getiren Gürel, "Çok güzel, tarihi değerleri gösteren ve İslami değerlere yönelik birçok kaliteli eser var. Oğlumun küçük yaşlarda bu tarz değerleri öğrenmesi ve müzeleri gezmesinin iyi olacağını düşündüm." diye konuştu.

        Hülya Çeki de sergiyi gezmekten büyük keyif aldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

