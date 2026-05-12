Mersin'de "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Mersin Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu'nda açılan sergide, Osmanlı'nın İslam dünyasındaki liderliğini ve dini hassasiyetlerini temsil eden 40 eser yer alıyor.



Sakal-ı Şerif mahfazaları, Kabe iç örtüsü, Kabe örtüsü parçaları, Kur'an-ı Kerim, Hac vekaletnamesi ve zemzem şişesi gibi eserlerin yer aldığı sergi 29 Mayıs'a kadar gezilebilecek.



Ziyaretçilerden Metin Gürel, AA muhabirine, serginin tarihi ve kültürel bakımdan büyük öneme sahip olduğunu söyledi.



Oğlunun tarih bilincini küçük yaşlarda pekiştirmesi için sergiye geldiklerini dile getiren Gürel, "Çok güzel, tarihi değerleri gösteren ve İslami değerlere yönelik birçok kaliteli eser var. Oğlumun küçük yaşlarda bu tarz değerleri öğrenmesi ve müzeleri gezmesinin iyi olacağını düşündüm." diye konuştu.



Hülya Çeki de sergiyi gezmekten büyük keyif aldığını kaydetti.

