Mersin'de otomobil ile 2 motosikletin çarpıştığı kaza kask kamerasında

Mersin'de otomobil ile 2 motosikletin çarpıştığı kaza kask kamerasınca kaydedildi.



Yenişehir ilçesinde İsmet İnönü ile Hüseyin Okan Merzeci bulvarlarının kesiştiği kavşakta sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile 2 motosiklet çarpıştı.



Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücülerinden 1'i yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan, otomobil ve 2 motosikletin kavşağın kesiştiği noktada çarpışması ve otomobil sürücüsünün yoluna devam etmesi, seyir halindeki başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.

