Mersin'de otomobil ile 2 motosikletin çarpıştığı kaza kask kamerasında
Mersin'de otomobil ile 2 motosikletin çarpıştığı kaza kask kamerasınca kaydedildi.
Mersin'de otomobil ile 2 motosikletin çarpıştığı kaza kask kamerasınca kaydedildi.
Yenişehir ilçesinde İsmet İnönü ile Hüseyin Okan Merzeci bulvarlarının kesiştiği kavşakta sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile 2 motosiklet çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücülerinden 1'i yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, otomobil ve 2 motosikletin kavşağın kesiştiği noktada çarpışması ve otomobil sürücüsünün yoluna devam etmesi, seyir halindeki başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.