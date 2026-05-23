Mersin'de otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde ATV ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. L.D. (37) idaresindeki 16 ALZ 245 plakalı ATV, Çağlayan Mahallesi Şelale Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 AFM 09 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan ATV sürücüsü ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

