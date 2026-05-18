Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de Rus uyruklu öğrencileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

        Mersin'de Rus uyruklu öğrencileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde Rus uyruklu öğrencileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 19:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de Rus uyruklu öğrencileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde Rus uyruklu öğrencileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.


        Alınan bilgiye göre, D.Y. idaresindeki 33 S 8174 plakalı servis midibüsü, Işıklı Mahallesi D-400 kara yolunda kontrolden çıkması sonucu trafik ışıklarına çarparak devrildi.

        Kazada sürücü ve hostes Ç.T. ile 15 Rus uyruklu öğrenci yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Durumu ağır olan bir öğrenci, helikopterle Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Almanya'da
        Bakan Fidan Almanya'da
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Beraat etti
        Beraat etti
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor

        Benzer Haberler

        Mersin'de eski eşini öldüren şahıs 4 kişiyi daha katletti
        Mersin'de eski eşini öldüren şahıs 4 kişiyi daha katletti
        Mersin'de öğrenci servisi devrildi: 17 yaralı
        Mersin'de öğrenci servisi devrildi: 17 yaralı
        Mersin'de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
        Mersin'de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
        Başkan Seçer: "Şehit, gazi ve gazi ailelerimize büyük bir borcumuz var"
        Başkan Seçer: "Şehit, gazi ve gazi ailelerimize büyük bir borcumuz var"
        Restorana pompalı tüfekli saldırı: 4 ölü (2)
        Restorana pompalı tüfekli saldırı: 4 ölü (2)
        Silahlı saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı
        Silahlı saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı