Mersin'de Rus uyruklu öğrencileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde Rus uyruklu öğrencileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, D.Y. idaresindeki 33 S 8174 plakalı servis midibüsü, Işıklı Mahallesi D-400 kara yolunda kontrolden çıkması sonucu trafik ışıklarına çarparak devrildi.



Kazada sürücü ve hostes Ç.T. ile 15 Rus uyruklu öğrenci yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



Durumu ağır olan bir öğrenci, helikopterle Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

