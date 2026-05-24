        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de şehit ve gazi ailelerinin evleri bayrama hazırlandı

        Mersin'de şehit ve gazi ailelerinin evleri bayrama hazırlandı

        Mersin'in Akdeniz Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi şehit ve gazi ailelerinin evinde temizlik yaptı.

        Giriş: 24.05.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Belediyenin açıklamasına göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ziyaret ettikleri ikametlerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.


        Şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra dezavantajlı bireylerin evlerini de bayrama hazırlayan ekipler, vatandaşlara kişisel bakım hizmeti sundu.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Baş tacımız olan şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yardıma ihtiyaç duyan her bir vatandaşımız bizim için çok kıymetli. Akdeniz Belediyesi olarak her zaman büyüklerimizin ve dezavantajlı vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Süper Lig'e Türk damgası!
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
