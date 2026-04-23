        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de şelaleye girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Mersin'de şelaleye girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

        Çağlayan Mahallesi'nde, 4 Nisan'da Tarsus Şelalesi'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Kerem Batu Kaplan'ın (18) bulunması için ekiplerin çalışması sürüyor.

        Jandarma, polis, itfaiye, Sahil Güvenlik, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri, Berdan Nehri boyunca arama çalışması yürütüyor.

        Çalışmalara dronla destek sağlanırken dalgıçlar su altında arama yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Ferdi Atuner'e veda
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi

        Benzer Haberler

        Irmakta ölü bulunan yeni evli genç toprağa verildi: Aileden şüpheli ölüm id...
        Irmakta ölü bulunan yeni evli genç toprağa verildi: Aileden şüpheli ölüm id...
        Başkan Boltaç koltuğunu devretti, çocuklar taleplerini sıraladı
        Başkan Boltaç koltuğunu devretti, çocuklar taleplerini sıraladı
        TCG Gökçeada, 23 Nisan'da Mersin'de ziyarete açıldı
        TCG Gökçeada, 23 Nisan'da Mersin'de ziyarete açıldı
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'den 23 Nisan mesajı
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'den 23 Nisan mesajı
        Mersin'de 'Mezitli Çocuk Kampüsü' çocukların gözdesi oldu
        Mersin'de 'Mezitli Çocuk Kampüsü' çocukların gözdesi oldu
        Mersin'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
        Mersin'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı