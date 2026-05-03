        Mersin Haberleri Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın çarptığı baraka iş yeri yıkıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın çarptığı yol kenarındaki atıl baraka iş yeri yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 13:36 Güncelleme:
        A.K. idaresindeki 33 AKM 690 plakalı tır, sağanağın etkisiyle kayganlaşan Tekmen Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Yan şekilde sürüklenip karşı şeride geçen tır, yol kenarındaki baraka iş yerine çarptı.

        Bu sırada karşıdan ilerleyen panelvanın sürücüsü, ani manevra yapıp diğer şeride geçerek tıra çarpmaktan son anda kurtuldu. Yoldaki bir yaya da koşarak tırdan uzaklaştı.

        Atıl durumdaki barakanın yıkıldığı kazada yaralanan sürücü A.K, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Tırın barakaya çarpması, panelvan sürücüsü ve yayanın kazadan kurtulması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

