        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de Tazelenme Üniversitesi öğrencileri gençlerle oyunlar oynadı

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) bünyesinde 60 yaş üstü bireylerin aktif, sağlıklı ve mutlu yaşam geçirmeleri için hayata geçirilen 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri gençlerle "Fit Kampüs: Kuşaklar Arenası" etkinliğinde bir araya geldi.

        Giriş: 15.05.2026 - 16:13 Güncelleme:
        MEÜ Vadi Spor Tesisleri Halı Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ile üniversitede eğitim gören gençler buluştu.

        Nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle başlayan etkinlikte katılımcılar, oluşturulan karma takımlarla bayrak yarışı ve balon taşıma gibi çeşitli oyunlar oynadı.

        Tazelenme Üniversitesi öğrencisi 70 yaşındaki Bayram Ali Öngel, AA muhabirine, sportif etkinliklerde gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

        Üniversitede okumanın kendisi için bulunmaz şans olduğunu belirten Öngel, "Üniversiteden 3 çocuğumu mezun ettim. 70 yaşımıza geldik ve çocukların okuduğu sıralarda okuyoruz, bu inanılmaz bir duygu. Bugün nefes egzersizi ve bayrak yarışı gibi etkinlikler yaptık. Bayrak yarışında da ben kazandım." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

