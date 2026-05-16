Mersin'de tır ile çarpışan otomobildeki anne ile kızı yaşamını yitirdi

Mersin'in Mut ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu anne ve kızı hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Adem Korkmaz idaresindeki 70 ACP 659 plakalı otomobil, Silifke-Mut kara yolu Karadiken mevkisinde, karşı istikametten gelen Yüksel Uysal yönetimindeki Kıbrıs plakalı tır ile çarpıştı.



Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Korkmaz'ın yaralandığını, otomobilde bulunan sürücünün eşi Emine Korkmaz (52) ile kızı Sümeyye Korkmaz'ın (27) hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada yaralanan Korkmaz, ilk müdahalenin ardından Mut Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaşamını yitiren anne ve kızının cenazeleri ise işlemlerinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

