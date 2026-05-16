Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de tır ile çarpışan otomobildeki anne ile kızı yaşamını yitirdi

        Mersin'de tır ile çarpışan otomobildeki anne ile kızı yaşamını yitirdi

        Mersin'in Mut ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu anne ve kızı hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 19:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de tır ile çarpışan otomobildeki anne ile kızı yaşamını yitirdi

        Mersin'in Mut ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu anne ve kızı hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Adem Korkmaz idaresindeki 70 ACP 659 plakalı otomobil, Silifke-Mut kara yolu Karadiken mevkisinde, karşı istikametten gelen Yüksel Uysal yönetimindeki Kıbrıs plakalı tır ile çarpıştı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Korkmaz'ın yaralandığını, otomobilde bulunan sürücünün eşi Emine Korkmaz (52) ile kızı Sümeyye Korkmaz'ın (27) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan Korkmaz, ilk müdahalenin ardından Mut Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaşamını yitiren anne ve kızının cenazeleri ise işlemlerinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Icardi'den veda gibi sözler!
        Icardi'den veda gibi sözler!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu taciri yakalanıp tutuklandı
        Uyuşturucu taciri yakalanıp tutuklandı
        Erdemli'de tekvando kuşak terfi töreni yapıldı
        Erdemli'de tekvando kuşak terfi töreni yapıldı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralan...
        Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralan...
        MHP Anamur ilçe Başkanı Mehmet Yayla mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
        MHP Anamur ilçe Başkanı Mehmet Yayla mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
        Mersin'de çıkan örtü yangını kontrol altında
        Mersin'de çıkan örtü yangını kontrol altında