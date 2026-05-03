Mersin'de tırın dorsesinin çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Mersin'in Silifke ilçesinde tırın dorsesinin çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. İ.A.'nın idaresindeki 63 LU 643 plakalı tır, sağanağın etkisiyle kayganlaşan Mara Mahallesi'ndeki yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolda kayan tırın dorsesi, karşı yönden gelen Mehmet Sarılı yönetimindeki 33 ADE 177 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Sarılı'nın cenazesi, morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri tır sürücüsü İ.A.'yı gözaltına aldı.

