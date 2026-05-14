Mersin'de Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'nde denetim yapıldı

Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'ndeki işletmeleri denetledi.





Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer ve beraberindeki ekipler, kent genelindeki çalışmalarını merkez Akdeniz ilçesinde sürdürdü.



Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'ne giden ekipler, işletmelerdeki ürünlerin künyeleri ve faturalandırma süreçlerini inceledi.



Maliye ve zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimde, piyasaya dağıtılan ürünlerin kanun ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi.



Sümer, gazetecilere, Kurban Bayramı öncesi denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

