Mersin'de trafikte kural ihlali yapan 1413 sürücüye 4 milyon 701 bin 282 lira ceza

Mersin'de trafik denetimlerinde çeşitli kural ihlalleri yapan 1413 sürücüye 4 milyon 701 bin 282 lira ceza uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) destekli denetim gerçekleştirildi.



Kentin farklı noktalarında uygulama yapan ekipler, motosiklet ve araç sürücülerini denetledi.



Trafikte can güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

