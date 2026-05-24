Mersin'de trafikte yaşadığı tartışma sonrası kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte bir minibüs sürücüsüyle tartıştıktan sonra kalp krizi geçiren kamyonet sürücü hayatını kaybetti.
Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda kamyonet sürücüsü E.K. (53) ile yolcu minibüsü şoförü İ.L. arasında tartışma çıktı.
Daha sonra aracına binen E.K. fenalaştı. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen E.K. ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, minibüs sürücüsü İ.L'yi gözaltına aldı.
