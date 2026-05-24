Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de trafikte yaşadığı tartışma sonrası kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi

        Mersin'de trafikte yaşadığı tartışma sonrası kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte bir minibüs sürücüsüyle tartıştıktan sonra kalp krizi geçiren kamyonet sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 16:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de trafikte yaşadığı tartışma sonrası kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte bir minibüs sürücüsüyle tartıştıktan sonra kalp krizi geçiren kamyonet sürücü hayatını kaybetti.

        Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda kamyonet sürücüsü E.K. (53) ile yolcu minibüsü şoförü İ.L. arasında tartışma çıktı.

        Daha sonra aracına binen E.K. fenalaştı. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet refüje çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen E.K. ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis ekipleri, minibüs sürücüsü İ.L'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
        Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Süper Lig'e Türk damgası!
        Süper Lig'e Türk damgası!
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!

        Benzer Haberler

        Mersin'de meteorolojinin uyarısı sonrası yağış etkili oluyor
        Mersin'de meteorolojinin uyarısı sonrası yağış etkili oluyor
        Mersin'de şehit ve gazi ailelerinin evleri bayrama hazırlandı
        Mersin'de şehit ve gazi ailelerinin evleri bayrama hazırlandı
        Trafikte tartışma ölüm getirdi: Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
        Trafikte tartışma ölüm getirdi: Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
        Akdeniz Belediye Spor BAL'a yükseldi
        Akdeniz Belediye Spor BAL'a yükseldi
        Mersin'de mobil kuaför hizmeti bayram öncesi yollarda
        Mersin'de mobil kuaför hizmeti bayram öncesi yollarda
        Mersin'de bayram hazırlıkları tamamlandı
        Mersin'de bayram hazırlıkları tamamlandı