        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de Türk Kızılay gönüllülerine engelli ve yaşlı bakımı eğitimi verildi

        Mersin'de Türk Kızılay gönüllülerine engelli ve yaşlı bakımı eğitimi verildi

        Mersin'de Türk Kızılay gönüllülerine yönelik engelli ve yaşlı bakımı eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Türk Kızılay Mersin Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Şubesi koordinasyonunda 8-11 Mayıs'ta yaklaşık 40 gönüllüye engelli ve yaşlı bakımı eğitimi verildi.

        Eğitimlerde, engelli ve yaşlı bireylere doğru yaklaşım, etik kurallar, hasta hakları, beslenme, doğru pozisyon verme ve transfer uygulamaları, yatak yaraları ile bakım verenlerde tükenmişlik gibi konular ele alındı.

        Kadın gönüllülerin yoğun katılım gösterdiği programda, teorik eğitimlerin ardından hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Ziyaretlerde yalnız yaşayan yaşlı bireylerle sohbet edilerek ihtiyaçları dinlendi, yakınlarına ise bakım süreçleri konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

