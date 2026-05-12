Mersin'de Türk Kızılay gönüllülerine engelli ve yaşlı bakımı eğitimi verildi

Mersin'de Türk Kızılay gönüllülerine yönelik engelli ve yaşlı bakımı eğitim programı düzenlendi.



Türk Kızılay Mersin Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Şubesi koordinasyonunda 8-11 Mayıs'ta yaklaşık 40 gönüllüye engelli ve yaşlı bakımı eğitimi verildi.



Eğitimlerde, engelli ve yaşlı bireylere doğru yaklaşım, etik kurallar, hasta hakları, beslenme, doğru pozisyon verme ve transfer uygulamaları, yatak yaraları ile bakım verenlerde tükenmişlik gibi konular ele alındı.



Kadın gönüllülerin yoğun katılım gösterdiği programda, teorik eğitimlerin ardından hane ziyaretleri gerçekleştirildi.



Ziyaretlerde yalnız yaşayan yaşlı bireylerle sohbet edilerek ihtiyaçları dinlendi, yakınlarına ise bakım süreçleri konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.







