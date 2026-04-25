Mersin'de yapılan denetimlerde 7 işletmeye 381 bin 171 lira ceza verildi

Mersin'de konaklama tesislerine ve kiralık araç firmalarına yönelik denetimlerde 7 işletmeye 381 bin 171 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Kimlik Belirleme Büro Amirliği ekiplerince il genelinde 47 ekip ve 136 personelin katılımıyla eş zamanlı uygulama yapıldı. Uygulama kapsamında 386 günübirlik konaklama tesisiyle 215 kiralık araç firması denetlendi. Denetimlerde eksiklikleri bulunan 7 işletmeye 381 bin 171 lira ceza verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.