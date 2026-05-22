Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 67 zanlı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 158 şüpheliden 67'si tutuklandı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 20 Mayıs'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 158 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 74'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 84'ü adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 67'si tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis operasyonunda yaklaşık 26,4 milyar liralık işlem hacmine ulaşan bir organize suç ağının çökertildiğini bildirmişti.

