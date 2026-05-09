Mersin'de yolcu otobüsüyle ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpılan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. A.Ş. idaresindeki 33 ATM 887 plakalı motosiklet ile T.T. yönetimindeki 33 ANR 555 plakalı yolcu otobüsü, Mersin-Antalya kara yolu Tekeli Mahallesi'nde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, kaza sonrası yola savrulan motosiklet sürücüsü A.Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. A.Ş'nin cenazesi morga kaldırılırken, otobüs sürücüsü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

