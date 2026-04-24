        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'deki Kızkalesi'nin kıyı kesiminde temizlik çalışması başlatıldı

        Mersin'deki Kızkalesi'nin kıyı kesiminde temizlik çalışması başlatıldı

        Mersin Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi çevresinde temizlik çalışması başlatıldı.

        Giriş: 24.04.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Erdemli Kaymakamlığı, Erdemli Belediyesi ve Erdemli Ticaret ve Sanayi Odasınca başlatılan çalışma kapsamında Kızkalesi'nin kıyı kesiminde atıklar toplandı, otlar temizlendi.


        Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, gazetecilere, Kızkalesi'nin Mersin için önemli olduğunu belirterek, yaz sezonu için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

        Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da Kızkalesi'nin kıyısında yapılan temizlik çalışmaları yerinde incelediklerini dile getirdi.

        Yaz sezonunda misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını anlatan Kara, "İlimizde 2 güç kaynağı var. Biri turizm, biri tarım. Her ikisi için belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

        Erdemli Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Mustafa Karagöz de Kızkalesi'nin ilçe turizmine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

        Çalışmalar hakkında bilgi veren Karagöz, "Kızkalesi'nin kuzeyinde lahitler, kaya mezarlarının bulunduğu Roma Yolu mevcut. Bu seneki çalışmamız ve projemiz onların ortaya çıkması yönünde. Ona göre çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

        Karagöz, Elaiussa Sebaste Antik Kenti ve Akkale Antik Kenti'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, turizmde Erdemli'yi hak ettiği yere getirmek için çalışacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

