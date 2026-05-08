Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'in tarihi ve doğal güzellikleri, 4 ülkeden 882 sporcuya parkur olacak

        Mersin'in tarihi ve doğal güzellikleri, 4 ülkeden 882 sporcuya parkur olacak

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 4 ülkeden 882 sporcu, doğal ve tarihi güzellikler arasında yer alan parkurda yarışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'in tarihi ve doğal güzellikleri, 4 ülkeden 882 sporcuya parkur olacak

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 4 ülkeden 882 sporcu, doğal ve tarihi güzellikler arasında yer alan parkurda yarışacak.

        Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belarus ve Tacikistan'dan 882 atlet, 10 kilometre Kızkalesi Parkuru, 33 kilometre Lamos Parkuru, 53 kilometre Kilikya Ultra Parkuru olmak üzere 3 kategoride mücadele edecek.

        Kızkalesi, Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Cennet-Cehennem Obrukları, Adam Kayalar kabartmaları ve Kanlı Divane Ören Yeri gibi tarihi ve doğal güzellikler arasında koşacak sporcular, dereceye girmek için ter dökecek.




        - "Kentimizin ve ülkemizin tanıtımına katkı sunan çok önemli organizasyon"

        Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, AA muhabirine, bugüne kadar düzenlenen 4 maratonda kentte 2 bin 287 sporcunun ağırlandığını söyledi.

        Önemli organizasyona yeniden ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gökayaz, her geçen yıl maratona katılımın arttığını dile getirdi.

        Etkinliği "Spor kenti Mersin" misyonu çerçevesinde düzenlediklerini anlatan Gökayaz, "Bu sene 700 sporcu 10 kilometre yarışlarında, 159 sporcu 33 kilometrede, 23 sporcu da 53 kilometrede ter dökecek. Bu etkinlik kentimizin ve ülkemizin tanıtımına katkı sunan çok önemli organizasyon." diye konuştu.

        Gökayaz, maratonda atletlerin kentin doğal ve tarihi güzellikler arasında ter dökeceğini ifade etti.

        Organizasyonu her yıl daha iyi noktaya götürme hedefinde olduklarını vurgulayan Gökayaz, şunları kaydetti:

        "Bu organizasyonu ilk düzenlediğimizde büyüyeceğinden emindik. Yıllar sonra çok önemli yerlere geleceğini biliyorduk. İlk başladığımız sene 300 sporcu vardı, şimdi 900'e yaklaştı. Çok ciddi artış var. Her sene katılım artacak. Maraton çok önemli tarihi mirasın içerisinden geçiyor. Çıtamız yüksek, bundan sonra da Mersin'in tanıtımını yapmayı sürdüreceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı

        Benzer Haberler

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü durağı Mersin, 159 etkinliğe ev sa...
        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü durağı Mersin, 159 etkinliğe ev sa...
        Mersin Büyükşehir Belediyesinden eğitime ve istihdama destek
        Mersin Büyükşehir Belediyesinden eğitime ve istihdama destek
        'Garaj Mersin' ve 'Kampüs Mersin' 13 Mayıs'ta açılıyor
        'Garaj Mersin' ve 'Kampüs Mersin' 13 Mayıs'ta açılıyor
        Silifke'de "Roman Kahramanları Festivali" düzenlendi
        Silifke'de "Roman Kahramanları Festivali" düzenlendi
        Mersin'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
        Mersin'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
        Kamera şüphelinin fotoğrafını çekti: Arılığa giren şahıs, kameraya zarar ve...
        Kamera şüphelinin fotoğrafını çekti: Arılığa giren şahıs, kameraya zarar ve...