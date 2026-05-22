Mut'ta yıl sonu etkinliği düzenlendi

Mut ilçesinde Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi. Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'ndaki etkinlikte öğrencilerinin yıl boyunca öğretmenleriyle hazırladığı ürünler sergilendi, kermes düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek, etkinliğin, yıl boyunca büyük emek veren özel öğrencilerin sosyal gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi. Okul Müdürü Tamer Tahir Doğan da öğrencilerin küçük dokunuşlarla büyük işler ortaya koyabildiğini belirtti.

