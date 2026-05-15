Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda - Opera Anadolu'da" gösterisi Mersin'de sahnelendi.



Anadolu Opera Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser, Anadolu Opera Derneği Başkanı soprano Ceylan Mira Balcı’nın koordinatörlüğünde ve solistliğinde “7 Bölge, 7 Ozan, 7 Türkü” temasıyla gerçekleştirildi.



Anadolu'nun kültürel çeşitliliğinin anlatıldığı konserde Türkiye'nin 7 farklı bölgesini temsil eden ozanların eserleri, türkülerin doğuş hikayeleri ve taşıdığı kültürel anlamlarla birlikte sahneye taşındı.



Türkülerin opera yorumu, halk dansları, anlatılar ve görsel dramaturji ile birleştiği etkinlikte seyircilere müzikal kültür yolculuğu yaşatıldı.



Yoğun katılımla gerçekleşen konserde soprano Ceylan Mira Balcı'nın performansı alkış aldı.



Balcı, opera sanatı ile Türk halk müziğinin birbirinden uzak olmadığını belirtti.



Operadaki aryalar ile türkülerin aynı insan kalbinden doğduğunu kaydeden Balcı, şöyle devam etti:



"İkisinin de içinde insanın acısı, sevgisi, özlemi, duası ve yaşam hikayesi vardır. Ozanlarımız ve aşıklarımız bu topraklara büyük öğütler, hikayeler ve çok kıymetli sözlü müzik mirası bıraktı. Bu proje, onların sesinin çocukların ve gençlerin gönüllerinden silinmemesi için yola çıktı. Çünkü bir toplum geçmişinin türkülerini unutursa, hafızasını da kaybetmeye başlar."



"Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda - Opera Anadolu'da" projesi Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

