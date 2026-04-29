Silifke ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

Mersin'in Silifke ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında yapılan etkinlikte, Silifke İmam Hatip Ortaokulu ile Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri gösteri sundu. Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte, Irak cephesinde 29 Nisan 1916'da Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Kut'ül Amare Savaşı'nın önemi anlatıldı. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, öğretmenler ve veliler de katıldı. Etkinlik sonunda katılımcılara helva ikram edildi.

