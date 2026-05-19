Silifke ilçesinde Müzeler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde Müzeler Haftası dolayısıyla "Müzede Saklı Kalan Hikayeler, Müzelik sohbetler" adlı etkinlik yapıldı.



Silifke Müze Müdürlüğünün teşhir salonunda düzenlenen etkinliğin açılışını Kaymakam Abdullah Aslaner yaptı.



Aslaner ve davetliler, etkinlik kapsamındaki "Erken Cumhuriyet Dönemi'nden Günümüze Gelinlik" sergisini gezdi.



Programın devamında "Antik Kilikya'da Kazılar ve Yeni Bulgular" başlıklı panel düzenlendi.



Panelde, müze araştırmacısı Nuri Gündoğlu "Silifke Kalesi Kazıları", Doç. Dr. Mahmut Aydın "Geçmişten Günümüze Kelenderis Kazıları", Doç. Dr. Yavuz Yeğin de "Geçmişten Günümüze Olba Kazıları" başlıklı sunum yaptı.



Aslaner, etkinlikteki konuşmasında, kazı çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.



Silifke Müze Müdürü Yunus Yavuz da şu ifadeleri kullandı:



"Yapılan çalışmalarla her geçen gün bölgemizin tarihine ışık tutan yeni bulgular ortaya çıkmakta, geçmişimiz daha iyi anlaşılmaktadır. Artık çağdaş müzecilik anlayışı yalnızca eserleri koruyan ve sergileyen bir yapı olmaktan çıkmıştır. Müzeler, insanların bir araya geldiği, kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklerin yapıldığı yaşayan mekanlar haline gelmiştir. Bizler de müze yönetimi olarak bu tür etkinliklerle kültürel mirasımızı toplumla buluşturmaya devam etmeye çalışıyoruz."

