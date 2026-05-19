        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Silifke ilçesinde Müzeler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Mersin'in Silifke ilçesinde Müzeler Haftası dolayısıyla "Müzede Saklı Kalan Hikayeler, Müzelik sohbetler" adlı etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Silifke Müze Müdürlüğünün teşhir salonunda düzenlenen etkinliğin açılışını Kaymakam Abdullah Aslaner yaptı.

        Aslaner ve davetliler, etkinlik kapsamındaki "Erken Cumhuriyet Dönemi'nden Günümüze Gelinlik" sergisini gezdi.

        Programın devamında "Antik Kilikya'da Kazılar ve Yeni Bulgular" başlıklı panel düzenlendi.

        Panelde, müze araştırmacısı Nuri Gündoğlu "Silifke Kalesi Kazıları", Doç. Dr. Mahmut Aydın "Geçmişten Günümüze Kelenderis Kazıları", Doç. Dr. Yavuz Yeğin de "Geçmişten Günümüze Olba Kazıları" başlıklı sunum yaptı.

        Aslaner, etkinlikteki konuşmasında, kazı çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Silifke Müze Müdürü Yunus Yavuz da şu ifadeleri kullandı:

        "Yapılan çalışmalarla her geçen gün bölgemizin tarihine ışık tutan yeni bulgular ortaya çıkmakta, geçmişimiz daha iyi anlaşılmaktadır. Artık çağdaş müzecilik anlayışı yalnızca eserleri koruyan ve sergileyen bir yapı olmaktan çıkmıştır. Müzeler, insanların bir araya geldiği, kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklerin yapıldığı yaşayan mekanlar haline gelmiştir. Bizler de müze yönetimi olarak bu tür etkinliklerle kültürel mirasımızı toplumla buluşturmaya devam etmeye çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

