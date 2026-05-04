Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Mersin'de Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Otoyolun Yeniköy mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 01 BAB 708 plakalı tır, 38 DY 460 plakalı tır ve 79 ABY 724 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Kürşat Resul Şahin'in hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, araçlardaki 5 yaralıyı çevredeki hastanelere kaldırdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.