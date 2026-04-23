Tarsus'ta kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi

Tarsus'ta "Konaklama, Restoran ve Kafe İşletmelerinde Hijyen ve Misafir Memnuniyeti Standartları Odaklı Kapasite Geliştirme Eğitimi"ni başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.



Mersin Valiliği koordinasyonunda, Çukurova Kalkınma Ajansı desteğiyle, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 30 kursiyerin katıldığı eğitim tamamlandı.





Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, sertifika töreninde, Tarsus'un tarihi ve turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.





Hizmet kalitesinin şehir imajı için önemli olduğunu vurgulayan Kaymakam Akyüz, konaklama ve yeme-içme sektörünün bu noktada önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.



Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak da eğitimle hizmet kalitesini artırmayı ve misafir memnuniyetinde ilçelerini örnek hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.



