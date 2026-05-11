        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Yürüme zorluğu çeken Ukraynalı hasta Mersin'de "kalça protezi" ameliyatı geçirdi

        Yürüme zorluğu çeken Ukraynalı hasta Mersin'de "kalça protezi" ameliyatı geçirdi

        Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalça protezi ameliyatı uygulanan Ukraynalı hasta sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 70 yaşındaki Iryna Partnova, yürüme güçlüğü ve şiddetli ağrı şikayetleri nedeniyle Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği'ne başvurdu.

        Poliklinik uzmanı Dr. Bülent Sakarya tarafından iki taraflı kalça artrozu (kalça eklemindeki kıkırdak dokusunun zamanla aşınması ve özelliğini kaybetmesi) teşhisi konulan Partnova, ameliyata alındı.

        Sağ total kalça protezi tedavisi uygulanan Partnova, başarılı ameliyat sonrası şikayetlerinden kurtuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya, "Ameliyat sonrası üçüncü günümüzde hastamızı yürüttük, mobilizasyonunu sağladık ve taburcu ediyoruz. Yakın zamanda yeniden hastanemize başvuracak ve sol kalçası için de protez ameliyatı planlayacağız." ifadelerini kullandı.

        - Sağlık turizmi

        Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı da sağlık turizmi alanında bölgenin önemli merkezlerinden biri haline geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Hastanemiz, güçlü akademik kadrosu, ileri teknolojik altyapısı ve çok disiplinli sağlık hizmet anlayışıyla yalnızca ülkemizden değil, dünyanın farklı ülkelerinden gelen hastalara da kaliteli sağlık hizmeti sunmaktadır. Sağlık turizmi kapsamında hastanemizi tercih eden uluslararası hastalarımızın başarılı tedavi süreçleri, kurumumuzun sağlık alanındaki güçlü konumunu ortaya koymaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

