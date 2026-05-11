Yürüme zorluğu çeken Ukraynalı hasta Mersin'de "kalça protezi" ameliyatı geçirdi

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalça protezi ameliyatı uygulanan Ukraynalı hasta sağlığına kavuştu.



Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 70 yaşındaki Iryna Partnova, yürüme güçlüğü ve şiddetli ağrı şikayetleri nedeniyle Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği'ne başvurdu.



Poliklinik uzmanı Dr. Bülent Sakarya tarafından iki taraflı kalça artrozu (kalça eklemindeki kıkırdak dokusunun zamanla aşınması ve özelliğini kaybetmesi) teşhisi konulan Partnova, ameliyata alındı.



Sağ total kalça protezi tedavisi uygulanan Partnova, başarılı ameliyat sonrası şikayetlerinden kurtuldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya, "Ameliyat sonrası üçüncü günümüzde hastamızı yürüttük, mobilizasyonunu sağladık ve taburcu ediyoruz. Yakın zamanda yeniden hastanemize başvuracak ve sol kalçası için de protez ameliyatı planlayacağız." ifadelerini kullandı.



- Sağlık turizmi



Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı da sağlık turizmi alanında bölgenin önemli merkezlerinden biri haline geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Hastanemiz, güçlü akademik kadrosu, ileri teknolojik altyapısı ve çok disiplinli sağlık hizmet anlayışıyla yalnızca ülkemizden değil, dünyanın farklı ülkelerinden gelen hastalara da kaliteli sağlık hizmeti sunmaktadır. Sağlık turizmi kapsamında hastanemizi tercih eden uluslararası hastalarımızın başarılı tedavi süreçleri, kurumumuzun sağlık alanındaki güçlü konumunu ortaya koymaktadır."

