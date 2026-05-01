Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        3. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası tamamlandı

        3. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası tamamlandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) organize edilen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belarus, Estonya, Fransa, Kazakistan, İngiltere, İsviçre, Moldova, Rusya ve Ukrayna'dan 31 yelkenli yat ile 300 sporcu mücadele etti.

        Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, son gün yarışları öncesinde antrenman turları yaptı.


        Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği parkurda, yatlar sınıflarına göre start aldı. ORC-1, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıfında yarışan yatlar, koy içinde rüzgar azlığı nedeniyle tek yarışla şampiyonayı tamamladı.

        MİYC Başkanı Bülent Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıl önce şampiyonaya 16 tekneyle başladıklarını bu yıl iki katı tekneyle yarıştıklarını söyledi.

        Marmaris'in yat yarışları için en şartlara sahip vurgulayan Çelik, "Marmaris'in yelken potansiyeli ve rüzgarı, tekne sayımızı bu şampiyonada iki katına çıkarttı. Planladığımız kadar yarış yapamasak da çok güzel bir seri yakaladık." diye konuştu.

        Şampiyon yelkenciler kupalarını kulüp bahçesinde düzenlenen törenle aldı.

        Organizasyonda sınıflarına göre ilk üçe giren yatlar ve dümencileri şöyle:

        ORC-A

        1- Brozex (Sergei Musikhin)

        2- Eker40 (Petr Kochnev)

        3- Lagertha (İvan İvanov)

        ORC-B

        1- Jason (Boris Burmentev)

        2- Courrier Du Coeur (Evgeny Andria)

        3- Fox-L (Andrei Bratan)

        ORC-C

        1- Wizard (Pavel Karachov)

        2- Valentina (Viktor Zakharov)

        3- Anyuta (Valentin Dudukalov)

        ORC-D

        1- İvana (Mark Abdrakipov)

        2- Blue X (Berkcan Arat)

        3- Agile (Tunca Çalışkan)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

