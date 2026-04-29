3. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları yapılamadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası’nda rüzgar yetersizliği ikinci gün yarışlarına engel oldu. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) organize edilen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belarus, Estonya, Fransa, Kazakistan, İngiltere, İsviçre, Moldova, Rusya ve Ukrayna'dan 31 yelkenli yat ile 300 sporcu mücadele ediyor. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ikinci gün yarışlarının başlamasını bekledi. Uzun süren bekleyişin ardından rüzgar yetersizliği nedeniyle başhakem Ezgi Kalaycı, yarışların yapılamayacağına karar vererek yatları marinaya gönderdi. Şampiyona, 1 Mayıs Cuma günü sona erecek.

