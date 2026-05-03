Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri 4. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek kazandı

        4. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek kazandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 4. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 18:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        4. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek kazandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 4. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek oldu.

        Fethiye Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Karaçulha Mahallesi'ndeki futbol sahasında gerçekleştirilen organizasyona, 40'ı başpehlivan 550 güreşçi katıldı.

        Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşlerde, finalde başpehlivan İsmail Balaban’ı yenen Cengizhan Şimşek şampiyon oldu.

        Güreş ağalığı için dört kişinin yarıştığı açık artırmayı, 10 milyon 48 bin lira bedelle üçüncü defa Batuhan Kiremitli kazandı.

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada, ata sporunu gelecek nesillere taşımak istediklerini ifade etti.

        Güreşleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, çevre ilçelerin belediye başkanları, protokol üyeleri ile çok sayıda kişi izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü

        Benzer Haberler

        Testilerle taşınan Akdeniz suyu Ege'ye döküldü Akdeniz'in suları Datça'da 2...
        Testilerle taşınan Akdeniz suyu Ege'ye döküldü Akdeniz'in suları Datça'da 2...
        Marmaris Yat Marin MFK, 1922 Akşehirspor'a 3-1 yenildi
        Marmaris Yat Marin MFK, 1922 Akşehirspor'a 3-1 yenildi
        Muğla Valisi Akbıyık, Datça'da incelemelerde bulundu
        Muğla Valisi Akbıyık, Datça'da incelemelerde bulundu
        Ortaca'da polisten kaçış faciayla sonuçlandı
        Ortaca'da polisten kaçış faciayla sonuçlandı
        Bodrum FK play-offta Pendikspor'la eşleşti
        Bodrum FK play-offta Pendikspor'la eşleşti
        Bodrum Rallisi, büyük çekişmeye sahne olan etapların ardından tamamlandı
        Bodrum Rallisi, büyük çekişmeye sahne olan etapların ardından tamamlandı