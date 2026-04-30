        SALİH ULAŞ ŞAHAN - EMRE AŞIKÇI - 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2026) Muğla'dan geçen etaplara, ilçe, mahalle ve kırsal yerleşimlerde yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 11:02 Güncelleme:
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na vatandaşların ilgisi büyük

        SALİH ULAŞ ŞAHAN - EMRE AŞIKÇI - 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2026) Muğla'dan geçen etaplara, ilçe, mahalle ve kırsal yerleşimlerde yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Turun geçtiği güzergahlarda yarış heyecanına ortak olan yöre sakinleri, organizasyonun, yalnızca sportif yönüyle değil, bölgenin doğal güzelliklerinin tanıtımı açısından da önemli katkı sunduğunu söyledi.

        Yöre halkından Ali Yüceyi, geçen yıl olumsuz hava koşullarının yarışçıları zorladığını, bu yıl ise şartların daha elverişli olduğunu aktararak, "Burası muhteşem, güzel bir yer. Tanıtım açısından, rampanın yokuşlu olması açısından çok güzel bir organizasyon oldu. Biz de köylü olarak bu işe heyecanlandık açıkçası." ifadelerini kullandı.

        Etabın televizyon yayınlarıyla daha geniş kitlelere ulaştığını dile getiren 50 yaşındaki Yüceyi, çevredeki doğal güzelliklerin ekranlara yansımasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Sporcular yurt dışından, birçok ülkeden geliyor. Bir de birçok ülkeye canlı yayın yapılıyor. Yapılan iş gerçekten güzel bir organizasyon. Belediye de diğer ekipler de yolların tamiri, bakımı konusunda gereken ilgiyi gösterdi. Gece gündüz durmadan çalıştılar." değerlendirmesinde bulundu.




        - Nurettin Ayhan: "Memleketimizin tanınması güzel oldu"

        Bölge sakinlerinden Nurettin Ayhan da organizasyonun yöreye canlılık kattığını belirterek, yarış sayesinde Muğla'nın doğal ve kırsal zenginliklerinin daha fazla görünür hale geldiğini ifade etti.

        Kırsal yaşamın ve yerel üretimin de yarış sayesinde öne çıktığını anlatan Ayhan, çam balı üretimiyle bilinen bölgede organizasyonun ekonomiye de katkı sağladığını dile getirdi.

        Yarışı daha önce televizyondan takip ettiğini belirten Ayhan, son iki yıldır etapları yerinde izlediğini aktararak, "Memleketimizin tanınması güzel oldu." dedi.

        Yarışı geçen yıl da takip ettiğini anlatan Fatma Şahin ise çiftçilikle ve arıcılıkla uğraştığını vurgulayarak, "Geçen yıl geldim. Bu sene de geldim. Yürüyerek, dağları aşar geliriz. Buralar güzel oluyor. Şimdi böyle olduğunda daha güzel. Çok kalabalıklar." diye konuştu.

        Organizasyonun köyde memnuniyetle karşılandığını belirten 54 yaşındaki Meryem Kaya, "Köyümüze geldiniz, memnun ettiniz. Biz de çok gururluyuz bu bisiklet işinden. İlk defa görüyorum. Kalabalık, yakın çevreden, uzaktan geldiler, memnunuz. Yerlisi var, yabancısı var." ifadelerini kullandı.

        Yarışı ailesiyle birlikte takip eden Meryem Kaya, "Gelinler, torunlar var, kalabalığız. Çok güzel. Allah bisikletçilerin başarılarının tamamına erdirsin inşallah. Allah emeklerini boşa çıkarmasın." diyerek sözlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

