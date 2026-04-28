        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Marmaris-Kıran etabı başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Bu yıl 61'incisi düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı Marmaris-Kıran etabı başladı.


        Atatürk Meydanı'ndan başlayan etabın startına, Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da katıldı.

        Datça Yarımadası'na uzanan zorlu parkurun ardından zirve finişine sahne olacak 132,7 kilometrelik etap, Kıran'da sona erecek.





        - TUR tarihinden notlar

        Bugüne kadar 26 kez bir etap, Marmaris'ten başladı. Bunların dördü ise tıpkı, 2026 gibi bir zirve finişi ile (2017&2018 Meryemana, 2025 Kıran) son buldu.

        - Kıran, ilk kez 2025 yılında TUR rotasına dahil oldu. Kıran'da etabı kazanan Wout Poels, genel klasmanda da zafere ulaştı.

        - 8,7 kilometre uzunluk ve yüzde 9,7 ortalama eğimiyle Kıran yokuşunu Strava verilerine göre en hızlı çıkan sporcu, 31 dakika 27 saniyeyle Caja Rural- Seguros RGA'den Abel Balderstone.

        Bu yıl 61. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 3 Mayıs Pazar günü Ankara'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

