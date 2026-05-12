        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri ABD şampiyonu güreşçi Demiroğlu'ndan Marmaris Kaymakamı Kaya'ya Ziyaret

        Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen güreş organizasyonu "U.S. Open Championships"te altın madalya kazanan milli sporcu Aytaç Demiroğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'ya ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 17:42 Güncelleme:
        Grekoromen stilde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu olan Demiroğlu, Kaymakam Kaya ile makamında bir araya geldi.

        Milli güreşçi, ziyaretinde organizasyon süreci ve ABD'deki müsabakalara hazırlık aşamaları hakkında Kaya'ya bilgi vererek şampiyonluk sevincini paylaştı.

        Demircioğlu, ABD tarihinde bu organizasyonda altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olma unvanını elde ettiğini kaydetti.

        Kaymakam Nurullah Kaya, Aytaç Demiroğlu'nu uluslararası başarılarından dolayı kutladı.

        Milli sporcunun elde ettiği başarının gurur verici olduğunu ifade eden Kaya, Demiroğlu'na başarılarının devamını diledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Gençlerde demokrasi bilincinin gelişimi için düzenlenen proje MSKÜ'de tamam...
        Menteşe'de içme suyu şebeke hatları yenileniyor
        Marmaris'te sektör paydaşları Çin'den Türkiye'ye turizm hareketliliğini art...
        İtalyan "Fusion Project" grubu Marmaris'te konser verdi
        Marmaris Belediye Tiyatrosu "Böyledir Bizim Sevdamız" oyununu sahneleyecek
        Muğla merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
