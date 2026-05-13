AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı "Engelliler Haftası" kapsamında özel bireylerle bir araya geldi.



Bitez Mahallesi'ndeki Racing Car Cafe'de gerçekleştirilen programa çok sayıda özel gereksinimli çocuk ve aileleri katıldı.





AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene, çocuklarla sohbet ederek etkinlik alanında birlikte vakit geçirdi.



Ergene, burada yaptığı konuşmada, özel gereksinimli çocukların toplumun en kıymetli emanetlerinden biri olduğunu belirtti.



Ergene, "Özel gereksinimli çocuklarımız ve ailelerimiz hayatın her alanında güçlü şekilde yer almalıdır. Bizler her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.



AK Parti Muğla İl Sosyal Politikalar Başkanı Tuğçe Kandemir ise toplumsal farkındalığın önemine dikkati çekti.



Etkinliğe, AK Parti Muğla İl ve İlçe Yönetimi üyelerinin yanı sıra, Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Cengiz Vural da katıldı.

