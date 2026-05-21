AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Sarıhan, esnaf ve stk ziyareti yaptı

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan ve yönetim kurulu üyeleri ilçedeki taksici esnafı ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.



İlk olarak taksi duraklarını ziyaret eden Sarıhan ve beraberindeki heyet esnafın dertlerini, taleplerini ve beklentilerini dinledi.



Sarıhan, bölge turizminin geliştirilmesinde büyük rol oynayan Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (ÇALIŞ-DER) Başkanı Cenk Şimşek ve yönetimi ile de bir araya geldi.



Ardından Çalış Bot Kooperatifi Başkanı Murat Kaçar'ı ziyaret eden heyet, yaklaşan turizm sezonu öncesinde denizcilik sektörünün ve bölge esnafının genel durumu hakkında kapsamlı bilgiler aldı.



Sarıhan, yaptığı açıklamada, küresel çapta yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye'nin güçlü bir üretim ve turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.



Hükümetin aldığı güçlü tedbirler ve istikrar odaklı ekonomi politikaları sayesinde turizmde çok daha büyük hedeflere ilerlendiğini vurgulayan Sarıhan, şunları kaydetti:



"Bizler, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla her daim alın teri döken esnafımızın, taksicimizin, turizmcimizin yanındayız. Sahada karşılaştığınız her sorunun çözümü için Ankara ile aranızda en güçlü köprü olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde, Fethiye'mizi dünya turizminin parlayan yıldızı yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yeni sezonda inşallah hep birlikte yeni rekorlara imza atacağız, bereketli bir dönem geçireceğiz."

