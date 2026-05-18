AK Parti Muğla Milletvekili Mete'den 19 Mayıs mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Mete, mesajında, gençlere yönelik yatırımların artarak devam ettiğini belirterek, 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu ifade eden Mete, gençlerin toplumsal gelişim ve ülkenin yarınları açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.



Muğla başta olmak üzere ülkenin her köşesinde gençlik adına önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Mete, "Devam eden birçok projemiz de yine gençliğimiz için sürüyor. Yükseköğretimden barınmaya, spor tesislerimizden sosyal alanlara kadar gençlerimizin yaşamına dokunan hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Gençlere aydınlık, yüksek teknolojilerle donatılmış, daha refah bir ülke bırakma sözünü yerine getirmek için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Mete, gençlere daha yaşanabilir ve daha güçlü bir Türkiye bırakabilmek adına onları sadece yarınların emanetçisi olarak değil, aynı zamanda bugünün de ortakları olarak gördüklerini kaydetti.



Mete, şunları kaydetti:



"Yönetimden sanata, spordan sanayi ve teknolojiye kadar hemen hemen her alanda gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe verdiği kıymet bunun en bariz göstergesidir. Gençlerimize güveniyor ve onların destekçisi olmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerle yetişmesini önemsiyoruz."



19 Mayıs ruhunun birlik, beraberlik ve bağımsızlık kararlılığının en güçlü göstergesi olduğuna dikkati çeken Mete, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanları rahmet ve minnetle anarak, tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

