Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Taner Ankara, öğrencilerle bir araya geldi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'de başkan Taner Ankara, ilçe genelinde gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Taner Ankara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşçu'nun katıldığı ziyaretlerde öğrenciler, takımlarına destek mesajları verdi. Okul bahçelerinde ve sınıflarda öğrencilerle sohbet eden başkan Ankara, çocukların taleplerini dinledi. Ziyarette, öğrenciler takıma destek tezahüratlarında bulundu. Play-off mücadelesi veren takımın okul ziyaretlerinin ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi.

