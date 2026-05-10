        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum Ticaret Odası 14. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları sona erdi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları" (BIOR) tamamlandı.

        Giriş: 10.05.2026 - 22:38 Güncelleme:
        Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 9 ülkeden 238 sporcu sporcu yelken açtı.

        Bodrum Ticaret Odasının isim sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışlara katılan yelkenciler, İçmeler açıklarında kurulan parkurda mücadele etti. Yarışlarda dereceye girenler düzenlenen törenle kupalarını aldı.

        Yarışların sonunda ilk 10'a girenlerin kürsüye çıktığı optimist genel sıralamada, Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Metehan Asar birinci ,Yalıkavak Yelken Kulübünden Demir Ulusoy ikinci, Era Bodrum Yelken Kulübünden Kağan Küçük üçüncü oldu.

        Kızlarda Taylandlı sporcu Pariyaporn Chantarawong'un birincilik elde ettiği yarışlarda, ülke kupasını Suudi Arabistan'dan Xuanya Tong aldı. Ülke kupası mücadelesinde Singapurlu sporcu Nathaniel Kaiden Ng ikinciliğ, Taylanlı sporcu Pariyaporn Chantarawong üçüncülüğü elde etti.


        Optimist junior genel sıralamada Yalıkavak Yelken Kulübünden Can Ulusoy, junior kızlarda Ayvalık Yelken Kulübünden Masal Bayraktar, bambino kızlarda Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinden Alya Latife Arıcan, bambino erkeklerde Büyükçekmece Yelken Kulübünden Ege Erdurak ilk sırada yer aldı.


        Sporculara kupalarını Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum Belediye Meclis Üyesi Anıl Alparslan ve Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şener ile kulüp yöneticileri ve destek veren kuruluşların temsilcileri verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

