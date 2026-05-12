Bodrum'a "Allura" kruvaziyeriyle 1142 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesini, "Allura" adlı kruvaziyerle gelen 1142 turist ziyaret etti. Marshall Adaları bayraklı 246 metrelik gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı. Fethiye Körfezi'nden gelen gemide, çoğu ABD'li 1142 yolcu ile 776 personel bulunuyor. Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı. Gece saatlerinde ilçeden demir alacak "Allura"nın bir sonraki durağının İzmir Limanı olacağı öğrenildi.

