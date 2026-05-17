        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'a iki kruvaziyerle 1860 turist geldi

        Bodrum'a iki kruvaziyerle 1860 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Marella Discovery" ve "Emerald Azzurra" adlı iki kruvaziyer 1860 yolcu getirdi.

        Giriş: 17.05.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki Marella Discovery gemisi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

        Santorini Limanı'ndan gelen gemide çoğu İngiliz 1783 yolcu ile 733 personel bulunuyor.

        Mikanos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Bodrum'a çeviren Bahama bayraklı 110 metrelik Emerald Azzurra kruvaziyerinde ise çoğu ABD'li 77 yolcu ile 75 personel yer alıyor.

        Gemilerden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

        Akşam ilçeden demir alacak "Marella Discovery"in bir sonraki durağının Heraklion, Emerald Azzurra'nın ise Kuşadası Limanı olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama

