Bodrum'a iki kruvaziyerle 2636 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesini ilk kez ziyaret eden, "Scarlet Lady" ve "Monet" adlı iki kruvaziyer 2636 yolcu getirdi.



Bahama bayraklı 277 metre uzunluğundaki Scarlet Lady gemisi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.



Rodos Limanı'ndan gelen gemide çoğu ABD'li 2588 yolcu ile 1142 personel bulunuyor.



Kuşadası Limanı ziyaretinin ardından rotasını Bodrum'a çevirdiği belirtilen Vincent bayraklı 68 metrelik Monet kruvaziyerinde ise çoğu ABD'li 48 yolcu ile 29 personel yer alıyor.



Gemilerden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.



Akşam ilçeden demir alacak "Scarlet Lady"nin bir sonraki durağının Mikonos, Monet'in ise İstanköy (Kos) Limanı olacağı öğrenildi.

