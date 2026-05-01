Bodrum'a "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1812 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Marella Discovery" adlı kruvaziyerle 1812 yolcu geldi. Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı. Limassol Limanı'ndan gelen gemide çoğu İngiliz 1812 yolcu ile 732 personel bulunuyor. Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı. Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak kruvaziyerin bir sonraki durağının Thira Limanı olacağı öğrenildi.

