Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da 18 kişinin hayatını kaybettiği tekne kazasına ilişkin davanın sanıkları hakim karşısında

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, 18 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 11'i tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada 2 sanık adli kontrolle tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 20:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklar Akif Ç, Cemal Ç, Fadıl E, Fırat A, Gökhan Y, Mustafa Duran E, Ömer Ç, Serdar T, Sühyettin Y. ve Zafer Ş. salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Atilla B. Bodrum Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gördüğü için duruşmaya katılamadı.

        Tutuksuz yargılanan sanıklardan Berke Ü, Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla duruşmaya katılırken, Halil U, Osman Sedat D. ve Eyyüp G. ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

        Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanıklar, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti.

        Duruşmada savunma yapan sanıklardan Akif Ç, 30 yıldır Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde yaşadığını belirterek, "Bu tür olaylara hiç bulaşmadım. 15 yıldır kendime ait teknem var. Bu işe bulaşmadım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Sanık Cemal Ç. ise "İşle alakam yok. O tarihte Pınarcık köyündeydim, şahitlerim var. Kolluğa da söyledim, mahallenin girişinde jandarmada kamera kayıtları var. Her şey ortada, yine de tutukluluğumun devamı istenmiştir, çocuklarım mağdur oldu, raporlu bir kızım var. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

        Sanık Mustafa Duğan E. de 2024 Haziran ve Temmuz'dan itibaren bu bölgeye hiç gelmediğini savundu.

        Mahkeme heyeti, duruşmada bazı tanıkları da dinledi.

        Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Akif Ç, Atilla B, Fadıl E, Fırat A, Gökhan Y, Ömer Ç, Serdar T, Sühyettin Y. ve Zafer Ş'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

        Sanıklardan Cemal Ç. ve Mustafa Duğan E. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulayarak ayrı ayrı "bihakkın tahliyesine" karar verildi.

        Tutuksuz yargılanan sanıklar Berke Ü, Eyyüp G, Halil U. ve Osman Sedat D. hakkında ise uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar veren heyet, duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

        - Olay

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında geçen yıl 24 Ekim'de teknenin batması sonucu 1'i organizatör şüphelisi 18 kişi ölmüş, olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 11'i tutuklanmış, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

