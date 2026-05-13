Bodrum'da bariyerlere saplanarak tavanı parçalanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bariyerlere saplanarak tavanı parçalanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Konacık Mahallesi Yeni Hastane yolunda Ömer Özdemir'in kullandığı 26 EF 204 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kazada yol kenarındaki bariyerlere saplanarak tavanı parçalanan otomobilin sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özdemir, gazetecilere, "Önümdeki virajda araçlar vardı, o nedenle duramadım. Direksiyonu kırdıktan sonra kontrolü kaybettim. Araçta yalnızdım." dedi.

