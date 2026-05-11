        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da CHP'li belediye meclis üyesi ve eski il yöneticisine "rüşvet" suçundan 5'er yıl hapis

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "rüşvet" suçundan tutuklu yargılanan CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Niyazi Atare ile dönemin CHP Muğla İl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi İbrahim Çırakoğlu'na 5'er yıl hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Atare ve Çırakoğlu ile taraf avukatları ve sanıkların yakınları hazır bulundu.

        Duruşmada sanıklar ile müşteki ve tanıklar dinlenildi.

        Söz verilen sanıklardan Niyazi Atare, bir önceki duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, mahkemede olmaktan rahatsızlık duyduğunu söyledi.

        Atare, "İşlemediğim suçtan dolayı 6,5 aydır yatıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Sanık İbrahim Çırakoğlu da dosya kapsamında işlediği bir suçun olmadığını iddia ederek, "Ben yaptığım işin karşılığını almak için Niyazi ile görüşmüşümdür. Hakkımda şikayetçi yoktur. İddiaları okudum, ifadelere baktım. Hakkımda somut bir delil yoktur. Altı aydır sadece beyanla tutukluyum. Takdir mahkememizindir." diye konuştu.

        Sanıklar Atare ve Çırakoğlu hakkında "rüşvet almak" suçundan 6'şar yıl hapis cezasına karar veren mahkeme heyeti, sanıkların yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezalarını 5'er yıla indirdi.

        Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

        Mahkeme heyeti "rüşvet vermek" suçundan kamu davası açılan müşteki sanık T.Ç. hakkında ise rüşvet suçu henüz resmi makamlarca öğrenilmeden bildirildiği gerekçesiyle "ceza verilmesine yer olmadığı"na hükmetti.

        - Olay

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Ekim 2025'te ihbar üzerine çalışma başlatılmış, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durdurulan Niyazi Atare'nin motosikletinde seri numaraları önceden belirlenmiş 400 bin lira ele geçirilmişti.

        Bu gelişme üzerine "rüşvet alma" suçlamasıyla gözaltına alınan Niyazi Atare'nin yanı sıra suça iştirak ettiği öne sürülen İbrahim Çırakoğlu da gözaltına alınmış, şüpheliler 31 Ekim 2025'te çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

