        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinde zeybek oynadı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, çalışmaların ardından su altında "Çökertme Türküsü" eşliğinde zeybek oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Bodrum Belediyesi dalgıçları ile Eko Miras ekibi tarafından dün Bitez sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, renkli görüntüler ortaya çıktı.

        Su altı kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, dalgıçların "Çökertme Türküsü" eşliğinde zeybek oynadığı anlar, izleyenlerin beğenisini topladı.

        Etkinlik kapsamında yapılan deniz dibi temizliğinde ise denizden ve sahilden araç lastiği, valiz, plastik ve cam şişelerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 2,5 ton katı atık çıkarıldı.

        Çalışmayla, deniz temizliği ve çevre bilincine işaret edilirken, kültürel öğelerle anlamlı bir farkındalık mesajı verilmesinin amaçlandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

