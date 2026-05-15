Bodrum'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde duvara çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. N.A.B. idaresindeki 34 RD 1979 plakalı otomobil, Torba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarındaki taş duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

