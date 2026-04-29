Bodrum'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Kara Ada açıklarında bir botta, ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan düzensiz göçmenler ve organizatörler olduğunun tespit edilmesi üzerine yapılan çalışmalarda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

